Мощный взрыв произошел в турецком порту Дериндже
В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек
Фото: İhlas Haber Ajansı / YouTube
У крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв. Как сообщает CNN Turk, инцидент произошел в элеваторе во время загрузки судна с зерном.
“Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа”, – сообщил корреспондент канала.
Еще по одной версии, могла воспламениться пыль от крупы. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек. Повреждены десятки элеваторов.
Подробности инцидента выясняются.