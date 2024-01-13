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Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах

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Пожару присвоен повышенный уровень сложности. На месте возгорания задействованы более сотни спасателей и 25 единиц техники

Сильный пожар охватил склад в Пушкинском районе на юге Петербурга, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Пламя охватило 50 тысяч кв. м. На месте работают 112 специалистов и 25 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах. Представители компании подтвердили РИА Новости эту информацию и уточнили, что все сотрудники эвакуировались.

Продавцы маркетплейса получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Ранее на складе Wildberries в Коледино произошел потоп и залило товары.

Взято отсюда

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