реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Московская пенсионерка сгорела заживо под китайским одеялом с подогревом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Московская пенсионерка сгорела заживо под китайским одеялом с подогревом, который купила на AliExpress. В электронакрывалке произошло короткое замыкание. 

По информации Mash, трагедия случилась 22 января в многоэтажке на улице Правды. 69-летняя Ольга накрылась электроодеялом, уснула. Уже под утро гаджет замкнуло, начался пожар – на запах дыма среагировал сосед. 

Прибывшие пожарные потушили кровать с одеялом, вынесли пострадавшую в подъезд и попытались откачать. Но спасти женщину не удалось. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. На теле были ожоги.

Стоит отметить, что это уже не первый такой случай. 

Фото: vestivrn.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

24.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

24.01.2024

 Интересное

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

24.01.2024

 Интересное

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

24.01.2024

 Интересное

Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

24.01.2024

 Интересное

Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

24.01.2024

 Интересное

Власти: зарплата в крупных и средних организациях Барнаула выросла на 34%

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске