|

23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Московская пенсионерка сгорела заживо под китайским одеялом с подогревом, который купила на AliExpress. В электронакрывалке произошло короткое замыкание.

По информации Mash, трагедия случилась 22 января в многоэтажке на улице Правды. 69-летняя Ольга накрылась электроодеялом, уснула. Уже под утро гаджет замкнуло, начался пожар – на запах дыма среагировал сосед.

Прибывшие пожарные потушили кровать с одеялом, вынесли пострадавшую в подъезд и попытались откачать. Но спасти женщину не удалось. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. На теле были ожоги.

Стоит отметить, что это уже не первый такой случай.

Фото: vestivrn.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский