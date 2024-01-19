Московские врачи дали положительный прогноз для Тимофея Корнаушенко из Алтайского края

Десятилетний мальчик мз Михайловского района начал лечение в Московском НИИ неотложной хирургии и травматологии.

У мальчика — сотрясение мозга и большая внутричерепная гематома после падения с велосипеда этой осенью. С сентября он находился на лечении в Барнауле. После консультации со столичными врачами стало ясно, что потребуется помощь московских медиков. Но возникли проблемы с перелётом — не удалось согласовать его с авиакомпанией. К решению подключился региональный Минздрав.

В прошлый понедельник Тимофей с мамой добрались до столицы и спустя несколько дней лечения уже есть первые успехи — мальчик спустя четыре месяца лежачего режима уже пытается садиться. По заключению невропатолога, он сможет читать и решать примеры. А главное — ребёнок не утратил навыки речевого общения. Теперь дело за реабилитацией.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль госпитализацию Тимофея Корнаушенко.

Бастрыкин поручил представить ему доклад об оказании медицинской помощи тяжелобольному ребёнку из Михайловского района.

Десятилетний Тимофей Корнаушенко с задержкой в пять дней вылетел в Москву на лечение, хотя госпитализация мальчика планировалась с ноября прошлого года. Сегодня утром мальчика доставили в аэропорт Барнаула из детской больницы №7. В столицу он отправился вместе с мамой и двумя сопровождающими медработниками.

За этот перелёт мама Тимофея заплатила около 200 тысяч рублей, оплатив одно место для себя и три – для сына. Это обязательное условие для перевозки лежачего больного. Врачи полетели за счёт краевого Минздрава. Мальчик пройдёт лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У Тимофея – сотрясение мозга и большая внутричерепная гематома. Травмы он получил, упав осенью с велосипеда.

С сентября находился на лечении в Барнауле, однако после консультации со столичными врачами стало ясно, что ему нужна госпитализация. Мальчик с мамой вылетел на лечение на пять дней позже назначенной даты. Это стало основанием для жалобы, поступившей в Следственный комитет.

Взято отсюда.

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