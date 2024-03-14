Московский врач оценила медучреждения Барнаула

Врач из Москвы обсудила с алтайскими коллегами развитие медицины

На днях новый корпус барнаульской больницы №3 и госпиталь, где проходят реабилитацию участники СВО посетила главврач московской больницы Марьяна Лысенко. Она оценила оснащение новой “суперполиклиники”, сообщает “КП-Барнаул”.

Совместно с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко эксперт из Москвы осмотрела новый корпус барнаульской больницы, который построили в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. В нем расположились несколько диагностических блоков: рентгенологический, инфекционный, отделение с лечебными и диагностическими кабинетами, а также помещения функциональной диагностики.

Совместно с министром здравоохраниния региона Дмитрием Поповым, Марьяна Лысенко посетила Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. На данный момент в нем проходят реабилитацию 12 участников СВО.

В госпитале продемонстрировали, как проходят занятия на специальных тренажерах. Например пациент после нескольких контузий надевает VR-шлем, выбирает и погружается в виртуальную среду. Он может идти под дождем, забираться на гору или любоваться водопадом. Результат достигается за счет совмещения виртуальной реальности и биологической обратной связи. Со стороны это похоже на игру.

Также в госпитале появились специальные тренажеры для тренировки памяти, внимания и координации. Востребована также «перчатка» для восстановления мелкой моторики.

Марьяна Анатольевна пообщалась с бойцами, проходящих лечение, и пожелала им скорейшего выздоровления.

Следующей точкой стало посещение недавно открывшейся новой барнаульской поликлиники №14. Поликлиника позиционирует себя как учреждение абсолютно нового формата. Впервые в крае на базе первичного звена здравоохранения в одном месте сконцентрированы поликлинические услуги, консультативные и высокотехнологичные диагностические службы.

После экскурсии по поликлинике Марьяна Лысенко встретилась с коллегами из Алтайского края. В конце встречи московский эксперт призвала коллег активно взаимодействовать и давать обратную связь федеральному центру, а также обмениваться идеями и успешными практиками с другими регионами.

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Взято отсюда