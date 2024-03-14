Московской гостье показали новое отделение и оборудование. После экскурсии Марьяна Лысенко встретилась с коллегами, чтобы обсудить дела в медицине

Главный врач Московской больницы №52 Марьяна Лысенко приезжала в Алтайский край, чтобы пообщаться с коллегами и губернатором.

Гостье показали только открывшийся корпус поликлиники горбольницы №3 в Барнауле и поликлинику №14.

По словам главы региона Виктора Томенко, впечатления после посещения свежего отделения горбольницы остались самые лучшие.

“Во всех наших новых медучреждениях и там, где мы проводим капремонты, буквально с первых шагов чувствуется разница по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад”, – написал Томенко в своем Telegram-канале.

Взято отсюда