Москвич 3 Фото: minpromtorg.gov.ru

Вместе со снижением стоимости авто “Москвич” убрал скидку до 200 тысяч рублей. Предполагается, что новые цены будут действовать до 31 марта

Завод “Москвич” резко скинул цены на некоторые модели. Новая стоимость стала меньше примерно на 500 тысяч рублей, сообщает “Российская газета”.

Так, кроссовер “Москвич 3” сейчас можно приобрести за 1,5 млн рублей – раньше он стоил на 630–712 тысяч рублей дороже. Лифтбек “Москвич 6” подешевел на 490 тысяч рублей, и теперь его стоимость составляет 2,1 млн.

Уточняется, что новые цены в “Москвиче” объяснили изменением подхода к ценообразованию.

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