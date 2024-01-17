Московский инвестор, который известен строительством курорта “Красная Поляна” в Сочи и комплекса “Манжерок” на Алтае, возводит еще один проект

Осенью 2023 года строительная корпорация “Амтек” получила разрешение на строительство апарт-отеля на территории “Бирюзовой Катуни”. Из проектной декларации следует, что его стоимость 3,9 млрд рублей. Инвестор делает ставку на развитие этой локации, в которой ожидается появление других 3–5-звездочных отелей, аква– и горнолыжного комплексов. На сайте проекта уже объявлен старт продаж апартаментов.

Москвичи с большим портфелем

Взято отсюда