Москвичи начали строить на “Бирюзовой Катуни” апарт-отель за 3,9 млрд рублей

Московский инвестор, который известен строительством курорта “Красная Поляна” в Сочи и комплекса “Манжерок” на Алтае, возводит еще один проект

Осенью 2023 года строительная корпорация “Амтек” получила разрешение на строительство апарт-отеля на территории “Бирюзовой Катуни”. Из проектной декларации следует, что его стоимость 3,9 млрд рублей. Инвестор делает ставку на развитие этой локации, в которой ожидается появление других 3–5-звездочных отелей, аква– и горнолыжного комплексов. На сайте проекта уже объявлен старт продаж апартаментов.

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Инвесторы все больше интересуются Республикой Алтай как перспективной территорией для развития бизнеса, в частности туризма

Корпорация “Амтек” имеет 25-летний опыт строительства крупных туристических объектов. В их числе “Курорт Красная Поляна” в Сочи, гостиничные комплексы Mriya Resort & SPA 5*” в Крыму и “Манжерок 5*” (для Сбера) на Алтае, следует из презентации на сайте проекта . Застройщиком очередного проекта инвестора на “Бирюзовой Катуни” стал Специализированный застройщик “А1”.

Комплекс апартаментов не входит в число проектов особой экономической зоны (ОЭЗ) “Бирюзовая Катунь”. Он возводится на участке, который оформили в частную собственность еще до создания турзоны, рассказал “Толку” руководитель ОЭЗ Сергей Сошенко. Однако инвестор данного проекта – компания “Амтек” – одновременно является резидентом зоны с другим проектом по строительству мест размещения на “Бирюзовой Катуни“. Сейчас завершается разработка его концепции.

Комплекс апартаментов “Бирюзовая Катунь” Фото: altay-apart.ru Всего в турзоне сегодня работают 33 резидента, которые строят отели, рестораны, кафе, объекты туристической инфраструктуры и развлечений, сообщили “Толку” в краевом управлении по развитию туризма. Рядом с проектом Ротенберга

В проектной декларации апарт-отеля уточняется, что площадь участка – 0,7 га. Застройщик возводит пяти-семиэтажное здание общей площадью 27,5 тыс. кв. метров, нежилых помещений – 252 штуки на 16 тыс. кв. метров. Администрация Алтайского края выдала разрешение на строительство в сентябре 2023 года и действует оно до мая 2025-го.

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О проекте стало известно еще пару лет назад. Судя по заявлениям бизнесмена, договоренности в силе и на “Бирюзовой Катуни” появится горнолыжный курорт

Вадим Трухин, генеральный директор СЗ “А1“, пояснил “Толку” выбор места и формата проекта:

“Это [Алтай] уникальная локация, уникальная инфраструктура. Рядом с нами будет строиться компания Аркадия Робенберга . В той локации будет еще четыре отеля на три, четыре и пять звезд, большой аквакомплекс и горнолыжный спуск. Это целая программа по “Бирюзовой Катуни“”.

На сайте добавляют, что развитие окружающей инфраструктуры будет представлено ресторанами, магазинами, СПА-центрами, аквакомплексом на 15 тыс. кв. метров.

Когда достроят?

На данный момент в комплексе апартаментов “Бирюзовая Катунь” открыты продажи. Инвесторам предлагают приобрести студии (от 40 кв. метров от 14 млн рублей), двухкомнатные (около 76 кв. метров от 24,3 млн рублей) и трехкомнатные апартаменты (от 70 кв. метров от 24,8 млн рублей). В комплексе – услуги апарт-отеля, в том числе по поиску арендаторов. Застройщик планирует передать помещения дольщикам 23 июля 2025 года.

Взято отсюда.

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