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Москвичи рассказали о многомиллионных доходах

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Москвичи рассказали о многомиллионных доходах

ГОРНЯК2201 mins

Меньше 200 тысяч не зарабатывает никто из опрошенных

Фото: unsplash.com

Жители Москвы во время уличного опроса назвали сумму своего ежемесячного заработка. Ролик опубликован в телеграм-канале “Новости Москвы”.

Так, 17-летний подросток, который на улице продает посуду, заявил, что зарабатывает в сезон 200-300 тысяч рублей. При этом товар он делает сам.

Девушка, занимающаяся продажей недвижимости, сказала, что зарабатывает в среднем 2-3 миллиона в месяц, но недавно она получила чуть больше – 18 миллионов.

Молодая клинический психолог поделилась, что ее доход в месяц составляет около 300 тысяч, а ее знакомая, владеющая компанией по дизайну интерьеров, – больше миллиона.

Еще один респондент сказал, что имеет свой бренд одежды, который также приносит ему больше миллиона ежемесячно.

А молодой криптоинвестор признался, что его доход равен одному-семи миллионам.

Добавим, что средняя зарплата в столице составляет около 142 тысяч рублей. Однако более точную картину реальных заработков населения дает показатель медианной зарплаты.

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