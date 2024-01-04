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Мост через ручей в Алтайском крае отремонтировали за 54 млн рублей

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Мост соединяет друг с другом три населённых пункта

Мост через ручей в Алтайском крае отремонтировали за 54 млн рублей

Отремонтированный мост / Фото: mintrans.alregn.ru

Мост через безымянный ручей реконструировали в Алейском районе Алтайского края за 54,4 млн рублей. Работы выполнили за счет краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. 

Объект находится на дороге Боровское – Серебренниково, соединяет два берега и три населенных пункта, а именно села Бобровское, Серебренниково и Костин Лог. Ранее здесь стоял старый аварийный мост, на котором действовали ограничения по грузоподъемности. Другого проезда к селам не было. 

“Были выполнены работы, которые позволили увеличить грузоподъемность сооружения, также была проведена замена покрытия с щебеночного на асфальтобетонное, выполнены все мероприятия, повышающие уровень безопасности для всех участников движения – устройство освещения, а также перильного и барьерного ограждения”, – пояснили в ведомстве. 

Напомним, что недавно Минтранс отчитался и о постройке нового моста через реку Щебенюшку в селе Маралиха Чарышского района взамен аварийного. Новый мост обошелся властям в 43 млн рублей. 

город Горняк

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