Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Алтайском крае и скрылся с места ДТП

Авария случилась в Залесовском районе

Пешеход погиб в результате наезда на него мотоцикла в Залесовском районе Алтайского края, сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, авария случилась 22 июля в 01:15 на 145 километре дороги Мартыново – Тогул – Залесово. 36-летний водитель мотоцикла BMW при движении со стороны Заринска в направлении Залесово наехал на 32-летнего мужчину, идущего по проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Байкер с места ДТП скрылся, но вскоре его нашли полицейские.

Накануне на Алтае при столкновении двух грузовиков погиб один из водителей.

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