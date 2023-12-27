Продукт кишит кишечной палочкой и консервантами

27 декабря 2023, 15:0073Написать комментарий

Владелица сети рыбных магазинов Юлия Ковалева рассказала нашим коллегам из TOLYATTY.RU о том, чем опасна дешевая икра, особенно купленная с рук на уличных прилавках. По словам предпринимательницы, содержимое баночки ценой в 200 рублей кишит вредными веществами, тем более что производят продукт в подпольных условиях.

— Внутри очень часто находятся дешевые синтетические красители неизвестного происхождения, часто просроченные. Даже единоразовое употребление заканчивается высыпаниями, особенно у малышей и аллергиков. Есть кишечная палочка и другие микроорганизмы. Подпольная продукция изготавливается и фасуется почти всегда в полной антисанитарии. Делают это часто иммигранты без доступа к поликлинике ввиду отсутствия гражданства. Ни о каком медицинском осмотре речи нет: в государственной больнице без полиса не принимают, а на частную клинику денег нет. В помещениях, где фасуют фальсификат, бегают крысы и тараканы, часто присутствует плесень, могут отсутствовать удобства и вода. Например, одно из таких производств в Подмосковье находилось на складе. Работники справляли нужду в ведро прямо рядом с продуктом и сразу продолжали работать. Также в таких баночках находятся запрещенные и опасные для здоровья добавки, консерванты, провоцирующие рак, загустители, нарушающие работу почек, сосудов. Такая продукция не проходит никакой сертификации, туда кладут всё подряд, что подешевле, в том числе и запрещенные на территории России пищевые добавки, — говорит Юлия Ковалева.

Также она говорит, что для удешевления продукта, недобросовестные производители могут скупать просрочку под видом корма для животных, но «переупаковывают» для людей.

— Внутри таких банок часто встречается просрочка. Иногда в таких баночках по 200 рублей находят настоящую икру, правда просроченную на год или два. Мошенники дешево скупают просрочку у крупных сетей якобы на переработку, в корм животным. А на самом деле промывают антисептиком и фасуют в банки с новой датой, засыпая консервантом, чтобы заново не стухло. Всё это в тех же антисанитарных условиях. Страшно представить, чем закончится употребление подобного деликатеса, — говорит владелица сети.

Она говорит, что в случае ограниченного бюджета стоит отдать предпочтение икре-имитации.

— Не покупайте фальсификат на улице, не наполняйте карманы мошенникам. Лучше купить честную имитацию в супермаркете, выйдет дешевле, и такой продукт хотя бы сертифицирован, имеет известный состав — рыбный бульон, желатин (и его аналоги), красители, — предупредила эксперт.

В этом материале корреспонденты сравнили обычную икру с структурированной и рассказали, чем она отличается по вкусу.

Взято Источник

27.12.2023