Можно ли делать селфи и фотографировать на участке для голосования за президента?

Рассказываем, как выиграть приз и не нарушить закон

Селфи / Фото: cookie_studio on Freepik

Как там сейчас говорят? Не “запостил” – не было. Не выложил фото с избирательного участка в день выборов президента 15-17 марта, вроде как и не ходил. Однако есть ситуации, когда фото делать нельзя. А в некоторых случаях за это даже призы дарят. Рассказываем, как можно и как нельзя фотографировать на участках.

1

Можно ли делать селфи и фотографировать на избирательном участке?

В законе нет прямого запрета делать фото на участке (кроме ряда условий, о них – ниже). Но при этом сказано, что этим правом обладают только представители средств массовой информации. Но даже и СМИ могут снимать только с определенного места на участке, который определяет избирательная комиссия. 2

Что категорически нельзя фотографировать на участке?

А вот и те самые условия. На участке нельзя фотографировать:

урну с бюллетенями, если на них видны голоса избирателей;

персональные данные избирателей (в паспорте или документах комисcии);

заполненные бюллетени;

мешая другим избирателям или членам комиссии.

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И все-таки мне можно делать фото и селфи на участке?

Вы можете сделать селфи в кабинке для голосования, сфотографировать себя и свою семью, то, как вы опускаете бюллетень. Главное, чтобы в кадр не попадали чужие персональные данные. Но если вы будете целенаправленно снимать других людей и процесс выборов, члены комиссии могут попросить вас прекратить. Помните, что на участке всегда есть сотрудник полиции. 4

А что там насчет подарков?

На выборах президента 2024 года в Алтайском крае проходит фотоконкурс #ВыборЗаНами22. В нем четыре номинации: на лучшую женственную фотографию, патриотическое и семейное фото, а также на самый оригинальный снимок. За лучшие кадры дарят смартфоны, стайлеры, телевизоры, умные колонки и другие призы. Фотографировать нужно на фоне плаката/баннера конкурса, размещенного рядом с избирательным участком, а затем разместить фото в соцсетях конкурса. Подробнее о конкурсе – по ссылке.

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