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Можно ли проголосовать на выборах президента, если лежите больнице или попали в СИЗО?

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И какие документы потребуются?

Можно ли проголосовать на выборах президента, если лежите больнице или попали в СИЗО?

Больница / Фото: mrsiraphol on Freepik

На каждых выборах есть граждане, которые физически не могут прийти на свой избирательный участок. Например, если заболели, попали в больницу и находятся под стражей. Но они тоже имеют возможность воспользоваться своим избирательным правом. Как именно – рассказываем.

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То есть я могу проголосовать в больнице?

Да, для этого избирательная комиссия Алтайского края организовала в больницах Барнаула и Алейска 13 избирательных участков. Например, участок есть в перинатальном центре “Дар”, краевой клинической больнице, больнице РЖД, больнице № 5, Алейской ЦРБ и других крупных учреждениях здравоохранения.  Но эта возможность есть только у тех, кто в день голосования лежит в больнице, специально прикрепиться к такому участку нельзя. 2

Но как это сделать?

За пару дней до выборов, а они стартовали в пятницу, 15 марта, администрация лечебного учреждения должна была оповестить пациентов о такой возможности и собрать письменные заявления тех, кто пожелает проголосовать. Затем этот список должны были передать в избирательную комиссию, а потом вычеркнуть ваше ФИО от списка на участке по прописке. В дни голосования вы можете прийти на место, определенное в больнице для голосования и получите бюллетень. Но обязательно при себе иметь паспорт. 3

А из тюрьмы проголосовать можно?

Нет, осужденные не имеют права голосовать на выборах.  4

Но если человек находится в СИЗО?

Тогда возможность проголосовать будет. В Барнауле один следственный изолятор. И в нем создан избирательный участок.

Кстати, в материале “Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента?” amic.ru подробно рассказал о том, как принять участие в главном политическом событии года, если вы остаетесь дома по болезни, инвалидности или уходу за больным человеком. 

Горняк22

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