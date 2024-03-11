Или и на участке, и дистанционно?

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

На выборах президента России в 2024 году у россиян есть несколько вариантов для голосования. Можно по традиции прийти на участок по прописке. Как правило, это школа рядом с домом. Можно проголосовать по месту пребывания, если вы находитесь в другом городе или даже регионе. А можно проголосовать хоть откуда через телефон или компьютер на портале “Госуслуги”. Но что будет, если воспользоваться несколькими способами сразу?

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Можно ли проголосовать сразу на нескольких участках?

Нет. Во-первых, это категорически запрещено. Каждый избиратель имеет право получить только один бюллетень и проголосовать один раз. Во-вторых, это физически невозможно, потому что вы прикреплены только к одному участку. 2

А если я открепился, но решил голосовать на участке по прописке?

Возможна ситуация, что вы написали заявление на голосование не по месту регистрации, а по месту пребывания, но потом планы поменялись, а отозвать заявление до 11 марта вы не успели. И вы уже никак не сможете добраться 15-17 марта до участка, к которому вы прикрепились. Вариант есть. Приходите в УИК по прописке, скажите членами комиссии, что вышла такая ситуация. Они свяжутся с Территориальной избирательной комиссией, чтобы уточнить, не проголосовали ли вы все-таки на том, другом участке. Если нет, то вам выдадут бюллетень. Но придется подождать, пока комиссия проведет все эти действия. 3

Что если я решил проголосовать дистанционно, но потом передумал?

А вот здесь поучаствовать в выборах в другом формате уже не получится. Если подали заявление на дистанционное электронное голосование и не успели его отозвать до 11 марта, то на участке (хоть по прописке, хоть по месту пребывания) не выйдет. Но если проблема только в вашем компьютере (например, он сломался), то вы можете прийти на участок в день выборов и вам там дадут возможность выйти в интернет с рабочего компьютера. Но только по вашему логину и паролю от портала “Госуслуги”.

Горняк22



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