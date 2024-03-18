«Мстить не будем». Верховный суд оставил на свободе виновницу аварии, в которой погибла фельдшер

Жительница Алтая получила условное наказание за ДТП, в котором погибла медик

Валентине Катеневой было 66 лет

Осенью 2021 года на трассе Новосибирск-Барнаул произошло ДТП, в котором погибла фельдшер Валентина Катенева. Она приехала на место другой аварии, чтобы помочь пострадавшим, а в итоге ее саму настигла смерть – по дороге, не сбавляя скорости при приближении к месту ДТП ехал автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась Дарья Волокитина. Валентина стояла на обочине, но ее это не спасло – Волокитина не справилась с управлением, сбила фельдшера и врезалась в уже разбитую иномарку. Первый суд назначил девушке 3 года колонии-поселения, но она обжаловала это решение и, в итоге, наказание заменили на условное. Родственники подавали несколько апелляций, дошли до Верховного суда, но и тот постановил оставить Волокитину на свободе. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Татьяна Лидер – сестра-близнец Валентины до сих пор вспоминает трагедию с болью. Сестра была для нее всем, да и не только для Татьяны. 66-летняя фельдшер по рассказу знакомых и коллег была необычайно доброй и отзывчивой женщиной. Ее ценили не только за человеческие качества, но и за профессионализм. Валентину наградили посмертно, представив к награде «За честь и мужество».

Когда Новоалтайский суд назначил Волокитиной колонию-поселения и выплату компенсации в 3,2 миллиона рублей родственники не стали оспаривать это решение.

– Да, приговор был мягким на наш взгляд, но Валентину уже не вернуть. Деньги? Что нам деньги – сестры нет, и деньгами это не изменишь, – говорит Татьяна.

Но Дарья Волокитина посчитала, что приговор суров, обжаловала его в Алтайском краевом суде и тот заменил наказание на условное.

– Мы решили, что будем бороться. Для нас такое решение суда несправедливое, – вспоминает сестра Валентины.

Снова суд, на этот раз Кемеровский, и снова решение осталось без изменений – условно и точка. Тогда семья Валентины решила обратиться в Верховный суд, но и в этом случае суд решил оставить все как есть.

– Нет сил даже говорить о том, что Верховный суд оставил решение без изменений. Мы так тяжело это пережили, мы убиты просто, и не знаем, что делать, – рассказывает Татьяна.

В решении суда сказано, что 27-летняя Дарья Волокитина характеризуется положительно на работе и учебе, занимается благотворительностью, у ней на попечении бабушка, она молода, раскаялась и начала выплачивать компенсацию. Суд посчитал, что наказание, назначенное первым судом, слишком строгое. Умысла не было, девушка принесла свои извинения. Учитывая все смягчающие обстоятельства лишать осужденную свободы, не стоит.

– Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что Волокитина Д.А. может исправиться без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначил наказание с применением правил статьи 73 УК РФ с возложением на осужденную определенных обязанностей. При этом судом было учтено посткриминальное безупречное поведение Волокитиной, – сказано в судебных документах.

Адвокат, защищавший Волокитину в Алтайском краевом суде назвал решение судей верным.

– Все инстанции высказались о том, что условное наказание вполне справедливо, поэтому как можно сомневаться в решении стольких инстанций одновременно? Вполне обосновано все, – отметил адвокат.

Что же касается родственников, то их жизнь без Валентины прежней уже не будет.

– Ничего больше не хотим, никуда обращаться больше не будем. Решили остаться при памяти о сестре. Есть божий суд, он распорядится. Пусть она живет спокойно, мстить не будем никак, – со слезами говорит Татьяна.

Жительнице Алтая назначили 3 года условно за ДТП, в котором погибла фельдшер

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Взято отсюда

18.03.2024