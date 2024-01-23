МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

Звонок. Смартфон. Разговор Фото: Unsplash.com
МТС запустила мобильное приложение, с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки
Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов.
Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает “пользу” звонка цветом: зеленым – надежные, желтым – вызовы, которые могут содержать спам, и красным – те, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС в приложении Мой МТС.
Анализ выполняется на основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например “Юридические услуги”, “Коллекторы”, “Медицина и красота”, “Страхование”. Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.
В приложении также можно пожаловаться на нежелательный звонок, для этого нужно воспользоваться виджетом и нажать кнопку “Пожаловаться на спам”. В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего. Приложение бесплатное и не содержит рекламы, в магазинах приложений оно заменит приложение МТС Кто звонит. Приложение доступно в Google Play и AppStore.
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Рекламодатель: ПАО “МТС”, ИНН 7740000076
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