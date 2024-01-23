МТС запускает мобильное антиспам-приложение Защитник

Звонок. Смартфон. Разговор Фото: Unsplash.com

МТС запустила мобильное приложение, с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки

Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов.

Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также​ отмечает “пользу” звонка цветом: зеленым​ – надежные, желтым​ – вызовы, которые могут содержать спам, и​ красным – те, которые с​ большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС в приложении Мой МТС.

Анализ выполняется на​ основе технологий Big Data МТС. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например “Юридические услуги”, “Коллекторы”, “Медицина и красота”, “Страхование”. Официальное название организации определяется при наличии номера в​ справочниках и​ открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

В приложении также можно пожаловаться на нежелательный звонок, для этого нужно воспользоваться виджетом и нажать кнопку “Пожаловаться на спам”. В будущем в приложении можно будет настроить блокировку нежелательных звонков, они будут автоматически перенаправляться на​ голосовой бот, после чего сервис пришлет полную расшифровку входящего.​ Приложение бесплатное и не содержит рекламы, в магазинах приложений оно заменит приложение МТС Кто звонит. Приложение доступно в Google Play и AppStore.

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Рекламодатель: ПАО “МТС”, ИНН 7740000076

Взято отсюда