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Мурашко рассказал, когда медики начнут получать новые выплаты

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При помощи дополнительных выплат медикам повысят зарплаты в малых городах и селах

Мурашко рассказал, когда медики начнут получать новые выплаты

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Медики за работу в малых городах и селах начнут получать выплаты во второй декаде апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

“Отдельные категории медицинских работников начнут получать новые социальные выплаты уже во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны уже с 1 марта”, – подчеркнул Мурашко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил при помощи дополнительных выплат с 1 марта повысить зарплаты медиков в малых городах и селах.

В населенных пунктах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек:

  • врачи будут дополнительно получать 29 тысяч рублей;
  • средний медперсонал будет дополнительно получать 13 тысяч рублей.

В населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек:

  • врачи будут дополнительно получать 50 тысяч рублей;
  • средний медперсонал будет дополнительно получать 30 тысяч рублей.

Горняк22

Источник

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