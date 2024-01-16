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Муравьи пулей вылетят к соседям: вредителей вмиг спугнут 3 простых растения

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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Муравьи на участке могут стать огромной проблемой для каждого дачника. Однако появление вредителей можно предотвратить, если высадить правильные растения. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие культуры способны отпугивать насекомых не хуже, чем дорогая химия. Пишет Теперь Внимание!

По словам специалиста, в первую очередь на участке нужно высадить пижму. Хотя это растение и является сорняком, оно может служить защитой от различных вредителей. Причем не только от муравьев. Пижма также отпугивает комаров и мух.

Похожими свойствами обладает полынь. Помимо муравьев она способна отпугивать клопов и даже блох. Кроме того, при наличии полыни на участке грызуны начнут обходить культуры стороной. Вредители не переносят запах этого цветка.

Одним из самых универсальных растений считается мята. Она легко отпугнет муравьев, пауков и комаров. При этом мята не является сорняком, поэтому высаживать ее можно в любой части огорода.

Коврижных подытожила, что для достижения максимального эффекта можно разместить на участке все три растения. По материалам портала «Белновости».

Фото: wirestock/ru.freepik.com

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Автор: glavred

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