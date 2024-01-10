Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

Спасатели эвакуировали из подъезда шестерых человек

Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске в подвале многоэтажного дома загорелся мусор, огонь потушили пожарные, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился утром 10 января на улице Красной. На момент прибытия огнеборцев в подъезде было сильное задымление.

Были эвакуированы четверо взрослых и двое детей. Еще 25 человек выбрались на свежий воздух самостоятельно.

“Пожар ликвидирован на площади около 7 кв. м. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем”, – рассказали в ведомстве.

город Горняк



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