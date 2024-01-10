Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Спасатели эвакуировали из подъезда шестерых человек

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске в подвале многоэтажного дома загорелся мусор, огонь потушили пожарные, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился утром 10 января на улице Красной. На момент прибытия огнеборцев в подъезде было сильное задымление.

Были эвакуированы четверо взрослых и двое детей. Еще 25 человек выбрались на свежий воздух самостоятельно.

“Пожар ликвидирован на площади около 7 кв. м. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем”, – рассказали в ведомстве.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

10.01.2024

 Интересное

“Надеемся”. В алтайском Минздраве хотят открыть новую поликлинику №14 до конца января

10.01.2024

 Интересное

В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

10.01.2024

 Интересное

Тройной удар. В Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом

10.01.2024

 Интересное

Мусор загорелся в подвале многоэтажного дома в Рубцовске

10.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае с 11 января заработает еще одна ледовая переправа

10.01.2024

 Интересное

В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

10.01.2024

 Интересное

В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них “абсолютно нормальная”

10.01.2024

 Интересное

Новые “Бременские музыканты” заработали 2 миллиарда в российском прокате

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix