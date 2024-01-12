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Муж должен спать слева от жены, и никак иначе! Причина простая

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12 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Наши предки считали, что от того, как именно спит супруги в своей спальне, зависит счастье и благополучие их семьи. Пишет Вестник.ру

Так, у славян существовало четкое правило – жена должна спать с правой стороны от мужа. Мол, справа от нее тогда будет находиться тот, кому она полностью доверяет. То есть ее муж. Именно от этого и произошло известное выражение «правая рука», то есть верный и надежный помощник.

А еще у древних было мнение, что правая рука является символом открытости и правды. Даже сейчас, произнося клятву, на Библию кладут правую руку. За этикетом здороваются, протягивая правую руку, чем демонстрируют свои благие намерения. А вот левая рука издавна считалась символом обмана, коварства. Поэтому мужчина, не желавший, чтобы его жена была ему неверной, ложился слева от нее.

В Китае и Японии давно считалось, что если жена спит слева от мужа, она не сможет зачать и выносить ребенка.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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