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Мужчина, который 19 сентября насмерть сбил второклассницу на пешеходном переходе в Борзовой Заимке, в момент аварии был в наркотическом опьянении.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Об этом корреспонденту amic.ru во время рейда с ГИБДД рассказал  инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Иван Максимов.

Виновник аварии был злостным нарушителем. 31 августа на него уже оформили протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Суд должен был лишить мужчину прав, однако на момент аварии состояться он не успел.

Сейчас сотрудники ГИБДД ежедневно патрулируют место ДТП, чтобы дисциплинировать и водителей, и пешеходов. Директор школы № 96 Татьяна Тишелович тоже указывает, что после трагедии безопасность на улице Радужной усилили: обновили разметку, установили дорожные знаки и еще два “лежачих полицейских” к уже имеющейся искусственной неровности.

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