реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Мужчина напал с топором на человека в Абакане

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Следователи возбудили уголовное дело

Мужчина напал с топором на человека в Абакане

Злоумышленник с топором / Кадр из видео: соцсети

В Абакане мужчина напал с топором на человека утром 15 марта на улице Некрасова, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

“В ходе бытового конфликта злоумышленник напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове. Потерпевший доставлен в больницу, проводятся реанимационные мероприятия”, – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали в квартире по месту проживания – им оказался 33-летний уроженец Тувы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, с мужчиной работают правоохранители.

13 марта в городе Ветлуге отрубили голову пенсионерке.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Медведев опубликовал фото виселиц, пригрозив виновным в обстрелах городов РФ

Медведев опубликовал фото виселиц, пригрозив виновным в обстрелах городов РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию виселиц,…

Актер Алексей Панин высмеял скандальные высказывания Кологривого

Актер Алексей Панин высмеял скандальные высказывания Кологривого

Актер Алексей Панин высмеял скандальные высказывания Никиты Кологривого и предложил…

Еврокомиссия проверит AliExpress на нарушения закона о цифровых услугах

Еврокомиссия проверит AliExpress на нарушения закона о цифровых услугах

Еврокомиссия начала расследование в отношении китайской e-commerce площадки AliExpress, принадлежащей финтех-гиганту…

Актер Павел Табаков встретился на премьере с бывшей возлюбленной Софьей Синицыной

Актер Павел Табаков встретился на премьере с бывшей возлюбленной Софьей Синицыной

Актеры Павел Табаков и Софья Синицына стали гостями премьеры нового…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp