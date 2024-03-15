Мужчина напал с топором на человека в Абакане

Следователи возбудили уголовное дело

Злоумышленник с топором / Кадр из видео: соцсети

В Абакане мужчина напал с топором на человека утром 15 марта на улице Некрасова, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

“В ходе бытового конфликта злоумышленник напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове. Потерпевший доставлен в больницу, проводятся реанимационные мероприятия”, – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали в квартире по месту проживания – им оказался 33-летний уроженец Тувы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, с мужчиной работают правоохранители.

13 марта в городе Ветлуге отрубили голову пенсионерке.

город Горняк



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