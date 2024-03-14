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Мужчина порезал лицо таксисту в Барнауле

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Подозреваемого задержали

Мужчина порезал лицо таксисту в Барнауле

Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина с ножом напал на таксиста, сообщили в СК Алтайского края.

4 марта 48-летний житель Ребрихинского района заказал такси до станции Ребриха, но по пути передумал туда ехать и попросил водителя отвезти его в другое место. Когда шофер потребовал деньги за поездку, произошел конфликт: пассажир порезал лицо таксисту собственным ножом, но убить его не смог, так как тот активно сопротивлялся и выбил холодное оружие из рук нападавшего.

Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Также следователи готовят ходатайство в суд о заключении сельчанина под стражу.

Добавим, что это уже не первый случай нападения на таксистов в Барнауле за последнее время. 1 марта пьяный горожанин зарезал водителя и попытался скрыться на его машине, но врезался в дорожный знак.

Горняк22

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