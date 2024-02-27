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МВД начало проверку из-за обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны в Москве

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Ее обнаружил работник коммунальной службы, который обратился в правоохранительные 26 февраля

МВД начало проверку из-за обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны в Москве

Видеокамера / Фото: unsplash.com

Министерство внутренних дел России проводит доследственную проверку по факту обнаружения камеры, установленной напротив здания Минобороны РФ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников агентства, камера была установлена на штатив и оснащена антенной. Ее обнаружил работник коммунальной службы, который обратился в полицию 26 февраля.

Сейчас специалисты пытаются выяснить, с какой целью камеру установили и что снимали на нее. О найденном оборудовании уже доложили управлению ФСБ России по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.

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