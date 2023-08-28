МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК “Вагнер”

От Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда “стягивают белорусские службы”

Фото: unsplash.com

Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК “Вагнер” со своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Прибалтики.

Он добавил, что от Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, “которых туда стягивают белорусские службы”.

Сейчас, по словам Каминьского, на границе Белоруссии, Польши и стран Балтии ситуация напрягается, происходит эскалацию. “Вагнер” он назвал “очень опасной группой”.

Источник