МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК “Вагнер”
От Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда “стягивают белорусские службы”
Фото: unsplash.com
Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК “Вагнер” со своей территории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Прибалтики.
Он добавил, что от Минска также потребовали немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, “которых туда стягивают белорусские службы”.
Сейчас, по словам Каминьского, на границе Белоруссии, Польши и стран Балтии ситуация напрягается, происходит эскалацию. “Вагнер” он назвал “очень опасной группой”.