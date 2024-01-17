«Мы и здоровье»: первый номер в новом году

Его открывают новости в рубрике «Коротко о главном». В краевом Минздраве прошла коллегия по теме «Подходы к организации оказания первичной медико-санитарной помощи»; подведены итоги работы общественного совета при Минздраве в 2023 году; медицинские организации края получили новые служебные автомобили; в поселке Гоньба была открыта амбулатория – последний объект из запланированных в прошлом году к вводу в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подробнее об итогах деятельности алтайского здравоохранения можно прочитать на следующей странице в рубрике «Итоги года».

В рубрике «Азбука здоровья» врачи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи напомнили о том, что такое антибиотикорезистентность и чем опасен бесконтрольный прием антибактериальных препаратов.

В рубрике «Здоровье нации» заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ККБСМП № 2 Елена Ершова и перинатальный психолог Елена Бахарева рассказывают о том, как врачи клиники работают с женщинами в ситуации репродуктивного выбора: сохранять беременность или делать аборт? Цифры не утешают: из десяти женщин, которые оказались перед таким выбором, беременность сохраняют только две-три.

Врач краевой клинической психиатрической больницы имени Ю.К. Эрдмана Елена Старенкова издала уже две книги в одном из крупнейших издательств России «Эксмо». Обе посвящены проблемам людей с психическими заболеваниями; в частности, первая книга рассказывает о человеке, оказавшемся на грани шизофрении.

В краевой общественной организации «Вместе против рака» используют такую форму психологической поддержки онкобольных, как музыкальная терапия. Этим направлением руководит музыкант и педагог Вера Вознесенская, под ее началом участники организации поют, играют на музыкальных инструментах и дают концерты в подшефных организациях. Вера Павловна занимается с детьми и взрослыми, проводит лекции о музыке и знакомит участников общественной организации с музыкантами высокого исполнительского уровня.

В блоке полезных материалов – публикации о том, какое значение имеют магний и йод для здоровья человека, что такое синдром раздраженного кишечника, что говорит врач-невролог о таком явлении, как сонный паралич. Рубрика «Простые правила» посвящена теме психологического здоровья и рассказывает о том, как успешно адаптироваться в новом рабочем коллективе.

Взято отсюда.

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