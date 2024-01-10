Общий уровень износа теплосетей в России достигает 40%

С января для жителей Подмосковья начался не только новый год, а целый ледниковый период: без отопления остаются целые районы. Ситуация стала настолько критичной, что к решению проблемы пришлось подключить МЧС, а истории замерзающих, особенно жителей Подольска, дошли до федеральных властей. Прокуратура ведет повсеместные проверки.

Однако, как заявляют эксперты, коллапс может затронуть и другие регионы страны — теплосети в России сильно изношены и обновляются только в мегаполисах. Почему тепла могут лишиться целые города и так называемый «подольский синдром» может повториться — в материале MSK1.RU.

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В поселке Менделеево люди также пытаются достучаться до властей и обслуживающих организаций, но пока безрезультатно.

— Воды нет. Где нет горячей, где вообще никакой. Перебои с газом и электричеством. В некогда прекрасном и благоустроенном поселке городского типа разруха. Все теплосети в аварийном состоянии. Износ котельной на 99%, — уточнил местный житель. — А по отчетам администрации всё хорошо. Периодически отключения электричества по несколько часов, люди сидят при свечах. На улице -28 градусов, в квартирах +10… +12, люди замерзают. Весь поселок перерыт вдоль и поперек.

Возмущены и жители Лобни — у них отопления нет еще с осени.

— В нашем доме полный коллапс. Отопление у трети дома отсутствует с октября. Жители делают заявки в УК, администрацию, ГЖИ, прокуратуру — и всё бессильно. Ничего не происходит к лучшему. Вопрос: за что платим? За невыносимую жизнь? — негодует женщина, представившаяся Тамарой.

Жители Климовска, микрорайона Подольска, всерьез опасаются не только за свое здоровье, но и за имущество.

— Половина стен в квартире покрылась водой и льдом, что испортило обои и откосы, а также появится плесень, еще вздулся ламинат, — рассказывают они.

В подъезде одного из домов образовался настоящий водопад. Вода затекает даже в квартиру.

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В некоторых городах уровень изношенности теплосетей доходит до 80%, заявил MSK1.RU председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по вопросам ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Константин Крохин.

— Это касается регионов с низкой инвестиционно-строительной активностью, где строят мало нового жилья. Обычно сетевое хозяйство обновляется как раз в процессе стройки. В тех населенных пунктах, где нет такого процесса, условно говоря, в депрессивных регионах: Дальний Север, Дальний Восток, Кавказ — там, конечно, ситуация с износом может быть хуже, — пояснил он.

Кроме того, методика, по которой рассчитывается состояние теплосетей, «далека от реальности», добавил эксперт. Износ начисляется от даты ввода в эксплуатацию примерно по 1,5–2% в год.

— При этом более старые сети могут быть в лучшем состоянии, чем те, что строили в 90-е и нулевые годы, когда не соблюдались технологические параметры, — уточнил Крохин.

Остро стоит проблема и с финансированием, добавила Разворотнева. Например, с советских времен в наследство некоторым городам и районам достались котельные, построенные для отопления уже несуществующих фабрик и заводов.

— Зачастую фабрики этой уже нет, а котельная продолжает отапливать те несколько домов, в которых продолжают жить бывшие работники. Стоимость обслуживания этих домов очень высока, и людям, конечно, такие цены невозможно выставить, — рассказала она.

В итоге такие котельные приходится субсидировать из региональных бюджетов. Долгое время ставку делали на частный бизнес — его пытались привлечь в сферу ЖКХ и обеспечить инвестиции. Но «частник не пришел». Тогда появился проект «Инфраструктурное меню»: он предусматривает межбюджетные трансферты и кредиты для регионов — от них требуется представить проект.

— Активность регионов в этой программе оказалась не столь высокая. По итогам прошлого года только 6% выделяемых средств были истребованы и освоены, — сообщил Крохин. — Мое личное мнение, это происходит из-за нежелания брать ответственность. То есть ты не просто просишь деньги, ты должен поработать, ты должен создать проект, показать, что это нужно. А чиновники, к сожалению, у нас это не самый эффективный управленческий класс в силу того, что очень развито в регионах кумовство, взяточничество.

Сфера не очень эффективна, потому что ответственность по обеспечению населения теплом в том числе лежит на органах местного управления, считает Светлана Разворотнева. Зачастую у муниципалитетов нет ни навыков, ни возможностей для решения подобных вопросов.

Совокупность всех этих факторов делает возможным повторение подмосковного коллапса и в других регионах, подчеркнул Крохин.

— Мы находимся под угрозой, — резюмировал он.

Ранее MSK1.RU показал, как жители Подмосковья пытаются выжить без тепла. За коллапсом в Московской области можно следить онлайн в режиме реального времени.

Кроме того, MSK1.RU сообщал, что после отключения тепла в домах в подмосковном Подольске задержали заместителя главы округа, начальника котельной и генерального директора Климовского специализированного патронного завода. Платежек за ЖКХ не будет, а виновных накажут. Что власти обещают замерзающим жителям Подмосковья: ответы на 10 вопросов.

Взято Источник

10.01.2024