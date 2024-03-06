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Мы не гетто: жительница частного сектора Барнаула пожаловалась на благоустройство

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Пенсионерка Елена Ворфоломеева считает, что она и ее соседи не имеют нормального выхода к ближайшей транспортной артерии города – улице Северо-Западной   

Жительница частного сектора Барнаула Елена Ворфоломеева пожаловалась “Толку” на ряд проблем, связанных с благоустройством ул. Северо-Западной на участке между ул. Смирнова и рекой Пивоварка. Пенсионерка посетовала на то, что ее неоднократные и многолетние жалобы повлиять на ситуацию так и не смогли.

Лестница, переход, снег, деревья…

Первое, на что обратила внимание собеседница, это отсутствие нормального выхода с ул. Западной 5-й на ул. Северо-Западную.

Взято отсюда

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