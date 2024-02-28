Гуманитарный груз Фото: barnaul.org

В рамках акции в краевой столице был организован сбор индивидуальных подарков для участников специальной военной операции

В феврале в Барнауле провели акцию “Материнское тепло солдату” по сбору гуманитарной помощи и отправке ее в зону СВО, которую приурочили ко Дню защитника Отечества. О том, что удалось собрать и как помочь бойцам, рассказали директор лицея №52, член Совета женщин при главе города Татьяна Пономарева и советник директора по воспитанию лицея №73 Наталья Смарыгина.

“Самое теплое, что могли передать”

– Татьяна Викторовна, акция “Материнское тепло солдату” проводится уже не первый раз, когда она родилась?

Отвечает Татьяна Пономарева;

– На самом деле, как только президентом было объявлено о начале специальной военной операции, то Союз женщин при главе Барнаула включился в эту работу с удовольствием и большой верой в победу.

Первую акцию провели в апреле 2022 года. Сегодня мы уже говорим о 17-м гуманитарном конвое, который отправится к ребятам. Каждый раз, конечно, это волнообразно. После объявления о мобилизации желающих принять участие в сборах было в разы больше. Но тем не менее мы каждый раз отправляем огромное количество индивидуальных подарков, вещей, инструментов, которые так необходимы солдатам там, где они несут военную службу.

Татьяна Пономарёва Фото: “Толк”

– С 5 по 13 февраля у вас проходил очередной сбор. Расскажите о том, что удалось собрать?

Отвечает Татьяна Пономарева:

– Наше материнское тепло связано напрямую с теплыми вещами, которые необходимы любому человеку в зимний период. Сегодня это спальные мешки, одеяла, резиновая обувь. Но особенно мы хотели порадовать бойцов в преддверии 23 Февраля и собрали 100 подарков только от женсовета, куда положили сладости, предметы гигиены, письма от детей – самое теплое, что могли передать.

Также много подарков принесли и школьные объединения, и предприниматели, и обычные граждане, которые передают небольшие пакеты. Все это мы с любовью упаковываем в коробки и отправляем в зону СВО.

– Вот об этом хотелось бы подробнее узнать. Наталья Геннадьевна, что чаще всего приносят обычные жители Алтайского края?

Отвечает Наталья Смарыгина:

– Вы знаете, мне кажется, эта акция уникальна своим названием. Мы делимся теплом, дарим частичку души и сердца. И, конечно, она объединяет целые поколения. В нашем лицее, например, мамы шьют балаклавы, бабушки вяжут носки, дети пишут письма, собирают и формируют подарки. Это объединяет даже внутри одного учебного заведения.

Наталья Смарыгина Фото: “Толк”

Когда мы отчитываемся о сборах, гордость переполняет за то, насколько мы сплотились, чтобы победа состоялась как можно быстрее.

Отвечает Татьяна Пономарева;

– На самом деле, бабушки приносят, конечно, разное. Особенно мы видим, как они с душой вяжут теплые вещи, носки, рукавицы, шапки и шарфы нашим ребятам. Все это упаковывают в небольшие мешочки, пишут туда письма со словами: “Дорогой сынок, мы вас ждем, мы тоже прошли многое в этой жизни, все бывает, но победа обязательно будет за нами”.

Они также приносят иконки и не обязательно даже новые. Бывают такие, которые прошли с человеком всю его жизнь. И сейчас женщина готова передать это солдату, несущему службу. Такие нежные, с душой сделанные подарки от людей преклонного возраста мы особенно ценим.

Очень много откликов приходит от ребят из зоны СВО. Некоторые носят с собой у сердца письма как обереги и, когда приезжают обратно, говорят, что в самые тяжелые моменты именно они помогали не опустить руки.

“Сообщество, содружество, единство”

– А сколько вообще дней необходимо, чтобы доставить груз к месту назначения? Происходят ли какие-то логистические сложности?

Отвечает Татьяна Пономарева:

– Мы работаем под эгидой всесоюзного женского движения, в тесном контакте с местными властями. Нас курирует правительство Алтайского края, мы находимся при главе города Барнаула. Именно поэтому логистических трудностей у нас никогда не бывает.

Гуманитарный груз Фото: Анна Усик

Первые грузы вообще уходили самолетами Минобороны. А сегодняшние конвои – транспортные. Мы формируем большую машину и отправляем ее, никогда проблем не возникало. Примерно пять дней – и груз уже на месте.

– Можно ли посчитать, сколько людей откликнулись и сколько тонн помощи вы отправили на фронт вообще за всю историю существования акции “Материнское тепло солдату”?

Отвечает Татьяна Пономарева:

– Все это очень примерно. Наверное, больше 120 тонн собрал город Барнаул. А сколько жителей приняло участие? Мне кажется, что каждый из нас. Это точно все те люди, которые не могли безучастно смотреть на то, что кто-то воюет, а кто-то находится здесь.

– Как бы вы охарактеризовали наш алтайский тыл? Насколько сильна поддержка общественников, матерей, жен и детей?

Отвечает Наталья Смарыгина:

– Дело в том, что каждый сбор не ограничивается какими-то конкретными адресными подарками. Помимо них мы плетем маскировочные сети, делаем окопные свечи и сухие души. Это такой огромный конвейер, который занимает целую рекреацию. И так выполняется большой объем работы, а ее результат очень радует, потому что в едином порыве мы можем многое.

Гуманитарный груз Фото: Евгения Кочеткова

Мне кажется, от каждого из нас зависит то, насколько близкой станет к нам победа. Сообщество, содружество, единство – это то, что олицетворяет наша акция.

– Куда жители города Барнаула могут принести посылки, если захотят помочь? И что лучше не класть в них?

Отвечает Татьяна Пономарева

– Следующая акция будет, наверное, к 9 Мая – к моменту отправки груза теплые вещи будут уже не нужны. Лучше приносить то, что по сезону – любые вещи, всегда нужны носки, нательное белье, футболки, нижнее белье, средства личной гигиены, самые простые обезболивающие препараты, которые могут помочь солдату. Не нужно приносить скоропортящиеся продукты. Все должно иметь соответствующую маркировку.

Что касается того, куда приносить. Мы базируемся по адресу пр. Ленина, 148, но постоянно там находиться не можем, так как работаем. Поэтому об акциях мы сообщаем заранее в социальных сетях, через городские СМИ и родительские чаты. Таким образом люди узнают и включаются в сбор гуманитарной помощи.

Хочется сказать спасибо жителям города Барнаула за то, что они есть и всегда будут рядом, чтобы ни случилось. Победа будет за нами. И пока мы едины, мы – непобедимы.

Взято отсюда