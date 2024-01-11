Мы поддерживаем выдвижение Владимира Владимировича Путина на пост Президента РФ

В марте в нашей стране пройдет важнейшее политическое событие – выборы Президента Российской Федерации!

Единая Россия» на ХХI съезде поддержала выдвижение кандидатом на выборы Президента России Владимира Владимировича Путина.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в будущих выборах главы государства начался 23 декабря и продлится до конца января.

Коллектив КСШОР поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина на пост Президента Российской Федерации.

В марте в нашей стране пройдет важнейшее политическое событие – выборы Президента Российской Федерации! Единая Россия» на ХХI съезде поддержала выдвижение кандидатом на выборы Президента России Владимира Владимировича Путина. Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в будущих выборах главы государства начался 23 декабря и продлится до конца января. Коллектив КСШОР поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина на пост Президента Российской Федерации. #минспорт22

Взято отсюда.

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