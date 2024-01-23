Санитарный борт, на котором летели бизнесмен с женой, обслуживали два медика и два пилота

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек. Четверо из них выжили, один добрался до села Педу и попросил о помощи. Пострадавших доставили в Кабул, медики оказывают им первую помощь. Двое пассажиров: бизнесмен Анатолий Евсюков и его жена — погибли.

По предварительной информации, у самолета отказали оба двигателя. У границы Афганистана и Таджикистана пилоты Falcon 10 сообщили о слишком высоком расходе топлива из-за сильного встречного ветра на эшелоне.

Пилоты решили сесть на запасном аэродроме в Душанбе для дозаправки. Диспетчерам доложили об отказе правого двигателя 20 января в 17:19 по Москве, через минуту — левого. Еще через пять минут самолет пропал с радаров в 161 километре от Душанбе. Санитарный борт врезался в гору Топхан в Ваханском районе Афганистана.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают всё, что известно о тех, кто был в самолете, когда произошла трагедия.

Доставляли тяжелых пациентов

В момент ЧП на борту находились: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, медики Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна. Семейная пара летела в Москву из Таиланда, где женщина попала в больницу с инфекцией. Ее должны были привезти в одну из московских больниц.

За состоянием Анны Евсюковой на борту следили 26-летний Сывороткин и 44-летний Попов. Оба долгое время работали в службе санитарной авиации. Павел Попов по специальности был анестезиологом-реаниматологом.

— Я с Пашей Поповым познакомилась 10 лет назад, — рассказала MSK1.RU коллега Попова. — Мы вместе работали в медицине катастроф Московской области. По специализации он врач анестезиолог-реаниматолог, поэтому в поликлиниках и не работал. Он грамотный доктор и не боится брать на себя ответственность. Мы с ним перевозили детишек в Московской области.

Перевозить пациентку Павлу Попову помогал 26-летний медбрат Игорь Сывороткин, который оказался в самолете почти случайно — коллеги предложили ему подработать и сопроводить пациентку в Москву.

Мать медбрата писала сыну за несколько минут до того, как борт потерпел крушение. Именно Сывороткин дошел до села Педу, позвонил близким и рассказал об авиакатастрофе.

Раньше Игорь работал в центре медицины катастроф, но ушел оттуда. Сейчас он — фельдшер в скорой помощи. В саму профессию Сывороткин пошел по стопам родителей, тоже бывших медиков.

Погибли «короли рынка»

В разбившемся в Афганистане бизнес-джете летела семья Евсюковых — предпринимателей из города Волгодонска Ростовской области. Официально их гибель подтвердил МИД России. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, где Анна Евсюкова заболела. Она лечилась в больнице в Паттайе, но женщине не становилось лучше, поэтому близкие приняли решение подключить ее к ИВЛ и госпитализировать в столицу.

Самолет Falcon 10 заказали для транспортировки: сына Евсюковых на борт не взяли, потому что место было только для одного сопровождающего. По данным Baza, возможно, семья заказала частный борт через страховую компанию. В Индии они совершили дозаправку, а дальше должны были дозаправиться в Ташкенте и затем улететь в Москву.

Анатолия Евсюкова волгодонские СМИ окрестили «королем рынков». В 1990-х он был челноком, а позже решил открыть рынки «Анна», «Машенька» и «Авангард». А еще — торговый центр «Атлант». В июле 2014-го Евсюков получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка, а в 2017 году — знак губернатора области «За милосердие и благотворительность». Бизнесмену было 65 лет.

По данным «Контур.Фокуса», приносили торговые точки Евсюкову не так уж и много. В 2022 году у «Авангарда» была выручка 4,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 27 тысяч рублей. У «Машеньки» выручка составила 7,3 миллиона рублей и 35 тысяч рублей чистыми.

«В горах выжить — бесполезно»

Самолет Falcon 10 с российским бортовым номером RA-09011, подписан в сервисе Flightradar как частный. Он был выпущен в 1978 году. Борт принадлежит зарегистрированному в Подмосковье ООО «Атлетик Групп» и физическому лицу. Источник РИА Новости сообщил, что этим частным лицом мог оказаться житель Твери по фамилии Грачев.

Самолетом Falcon 10 управляли два пилота: 42-летний Аркадий Грачев и 41-летний Дмитрий Беляков. По информации РЕН-ТВ, оба летчика имели свидетельства частных пилотов, выданные Северо-Западным территориальным управлением Росавиации. Однако у них был минимальный опыт полетов на Falcon 10: обучение они прошли только в 2023 году.

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Допустили ошибки

Как пишет «Авиаторщина», во время полета были допущены грубейшие нарушения норм по времени отдыха членов экипажа. В итоге пилоты Falcon 10 в полете могли быть невыспавшимися и уставшими.

Перелет из Москвы в Паттайю 19 января и обратный рейс на следующий день, уже с семейной парой на борту, выполняли одни и те же пилоты. Со всеми дозаправками Грачев и Беляков добирались почти 15 часов. Причем продолжительность полетной смены, которая учитывает предполетные и послеполетные процедуры, составила почти 17 часов. Она закончилась у пилотов примерно в час ночи (по мск) 20 января.

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Видео: Авиаторщина / T.me

Согласно российскому законодательству, максимально допустимая продолжительность полетной смены экипажа воздушного судна с двумя членами летного экипажа при выполнении транспортных полетов с 1–2 посадкам ограничена 13 часами. Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев в Паттайе должны были отдохнуть не меньше 18 часов. Успели ли поспать пилоты между рейсами и сколько из семи часов — пока неизвестно.

Разрешение на полет Falcon 10 выдавалось как некоммерческому борту. Рейс был заявлен пустым без пассажиров и багажа, только с двумя пилотами. По предварительным данным, авиаперевозка семейной пары и врачей на бизнес-джете была незаконной.

Ранее мы собрали всё, что известно о произошедшем, в одном материале.

Взято Источник

23.01.2024