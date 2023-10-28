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Мы против такого бюджета и такого подхода к его планированию!

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сегодня на 24-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год. Фракция КПРФ единственная выступила против проекта финансового документа: по мнению коммунистов проект бюджета не отвечает интересам жителей Алтайского края. Позиция КПРФ по проекту бюджета на 2024 год накануне обсуждалась и на бюро Алтайского крайкома КПРФ, и на заседании фракции. Мнение коммунистов было однозначным – поддерживать бюджет с такими базовыми параметрами нельзя. Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов в своем выступлении привел аргументы, почему депутаты-коммунисты будут голосовать «против» главного финансового документа Алтайского края: – Возьмем исполнение бюджета за 2020 год: доходы тогда составили 134 млрд. рублей, расходы – 129. За три года с конца 2020 по конец 2023 инфляция в России составит в пределах 30%. Таким образом, чтобы краю остаться хотя бы на уровне 2020 года фактическое исполнение бюджета по доходам должно быть не ниже 174 млрд, по расходам не ниже 167 млрд. – отметил Андрей Юрьевич. – Уже год подходит к концу, по нашим «прикидкам» бюджет 2023 года планируется в соотношении доходы – 153,5 млрд, расходы – 178 млрд. В расходной части рост за три года небольшой есть, а вот по доходам провал в 20 млрд руб. Даже с учетом прошлогоднего перераспределения социальных выплат из регионального бюджета в федеральный в объеме 10 млрд. доходы в реальном выражении сократились на 10 млрд. То есть Алтайский край официально беднеет, доходы тают! – Постоянно звучат заверения, что бюджет у нас носит социальный характер. – продолжил выступление Андрей Кривов. – Да. Большая часть расходуемых средств закладывается на исполнение именно социальных обязательств и программ. Но край по-прежнему находится внизу рейтинга Сибирских регионов по доходам населения. Также на оказание мер социальной поддержки в расчете на одного жителя Алтайский край тратит меньше всех других субъектов Сибири. И этот год, похоже, не будет исключением. Попробуем сравнить некоторые показатели бюджета с теми показателями, что были обозначены в первом чтении бюджета в прошлом году. Разумеется, с учетом инфляции. По разделу «Социальная политика» мы видим снижение. По разделу «Образование» снижение на 6%. Расходы на «Сельское хозяйство» в сопоставимых ценах также падают на 6%. По разделу «Культура» происходит снижение аж на 25%. Кое-где есть небольшой рост. Например, в целом на здравоохранение. Но конкретно по статье «Стационарная медицинская помощь» падение почти на 8%. Да и в целом расходы опять-таки в сопоставимых ценах также снижаются. Даже с учетом скудного краевого бюджета наша фракция регулярно говорит о том, где найти резервы для развития. Ежегодно при разработке бюджета финансовым блоком Правительства занижаются возможности. Наш двухлетний опыт работы свидетельствует, что реальное исполнение по доходам ежегодно выше последнего варианта бюджета на 4-5 млрд. Так давайте сразу заложим эти 5 млрд и запланируем на них траты! На эти деньги можно 5 школ в сельской местности построить! При этом мы ежегодно не успеваем тратить порядка 7 млрд рублей, просто не осваиваем деньги. Так давайте на старте финансового года с учетом этого сразу корректировать бюджет и увеличивать наши возможности. По нашим оценкам в этом году у нас останется неизрасходованными порядка 10 млрд рублей! Да, деньги перейдут в бюджет 2024 года, но они имеют свойство из-за инфляции обесцениваться, поэтому их нужно своевременно вкладывать в экономику. Бюджет должен приниматься такой, чтобы максимально быть близким к реальному исполнению. Наша фракция КПРФ говорит об этом из года в год. Пока же ни по подходам к формированию бюджета, ни по его конкретному содержанию мы положительных изменений в рассматриваемом законопроекте не видим. Поэтому фракция КПРФ будет голосовать против и такого бюджета, и такого подхода к его планированию!

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По итогам голосования проект бюджета Алтайского края принят в первом чтении: «за» проголосовали 47 депутатов, 15 – «против».

город Горняк

Взято отсюда

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