Мы сами сначала не поверили, но…

В одной заринской семье живёт ворон, который умеет лаять и шить.



Семья Прохоровых в Заринске несколько лет назад подобрала на улице птенца с перебитой лапкой. Хотели подлечить и отпустить. Но Карлуша привык к хозяевам и на улицу возвращаться отказался.

Лаять ворон научился у своего сожителя – йоркширского терьера. Теперь они соревнуются, кто громче.

Хозяева пернатого питомца предупреждают, что лучше воронят домой не приносить. Птицы могут бить посуду, портить обои и мебель. А еще ворон играет расчёской в футбол и даже шьет – делает клювом аккуратные дырки в картоне, вставляя потом в них шнурок.

Ворон, говорится в некоторых исследованиях, имеет интеллект пятилетнего ребенка.

♥️ – если удивились, как и мы.

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