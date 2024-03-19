реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Мы тут тонем: барнаульцы жалуются на поплывшие улицы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мы тут тонем: барнаульцы жалуются на поплывшие улицы

Затопленная улица Фото: Барнаул 22

На кадрах, которыми поделились жители краевой столицы, видно, что участок улицы залит водой. Они попросили ответственных решить вопрос

Жители Барнаула пожаловались, что из-за забитых ливневок некоторые улицы оказались затоплены водой, сообщает Barnaul22.

В частности, речь идет об участке в районе пересечения улиц Бульвар 9 Января и Шевченко.

По словам местных, еще четыре года назад в этом районе провели работы, после которых ливневки оказались забиты песком.

“Куда только не обращались, толку нет. Администрация Октябрьского района, это у вас на задворках. Пройдите посмотрите, как мы тут тонем. А рядом с вами даже тротуар под метелку вычищен. А здесь почему такое безобразие?” – говорится в сообщении.

Горожане сообщили, что уже обращались в диспетчерскую, где им пообещали отправить дорожников. Однако пока, как уверяют местные, вопрос не решен.

Ранее в Бийске местные жители выступили с предложением установить предупреждающие знаки перед глубокими лужами и опасными участками. Проконтролировать осуществление такой инициативы предложили городской администрации.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp