Затопленная улица Фото: Барнаул 22

На кадрах, которыми поделились жители краевой столицы, видно, что участок улицы залит водой. Они попросили ответственных решить вопрос

Жители Барнаула пожаловались, что из-за забитых ливневок некоторые улицы оказались затоплены водой, сообщает Barnaul22.

В частности, речь идет об участке в районе пересечения улиц Бульвар 9 Января и Шевченко.

По словам местных, еще четыре года назад в этом районе провели работы, после которых ливневки оказались забиты песком.

“Куда только не обращались, толку нет. Администрация Октябрьского района, это у вас на задворках. Пройдите посмотрите, как мы тут тонем. А рядом с вами даже тротуар под метелку вычищен. А здесь почему такое безобразие?” – говорится в сообщении.

Горожане сообщили, что уже обращались в диспетчерскую, где им пообещали отправить дорожников. Однако пока, как уверяют местные, вопрос не решен.

Ранее в Бийске местные жители выступили с предложением установить предупреждающие знаки перед глубокими лужами и опасными участками. Проконтролировать осуществление такой инициативы предложили городской администрации.

Взято отсюда