Смешные, грустные, страшные — найдется шоу на любой вкус

Наконец-то настало время, когда можно, никуда не торопясь, сделать все дела, что мы не успели в прошлом году. Например, посмотреть сериалы, до которых никак не доходили руки. А их за год накопилось прилично. Из этого богатства мы выбрали пять российских сериалов 2023 года, которые точно достойны вашего внимания.

«Король и Шут» (18+)

Жанр: драма, фэнтези

Оценка на «Кинопоиске»: 8,2

Сериал «Король и Шут» стал главным релизом для всех меломанов — байопик о создании легендарной панк-группы вышел в марте 2023 года и собрал у экранов всех фанатов, наизусть знающих текст «Куклы колдуна», «Лесника» и других хитов коллектива.

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Видео: Кинопоиск Премьеры / YouTube.com

Происходящее в сериале можно разделить на две части: реальную и фэнтезийную. В первой нам расскажут о том, как появилась группа «Король и шут». Спродюсировал шоу бывший солист коллектива Андрей Князев, так что за достоверность показанных историй можно не сомневаться. В фэнтезийной линии Горшок и Князь отправляются в сказочный мир, чтобы спасти принцессу из плена колдуна. В своем путешествии герои сталкиваются с персонажами собственных песен.

Подозреваем, что все фанаты «Короля и Шута» посмотрели сериал в первый день выхода. Но даже если творчество группы обошло вас стороной, посмотреть сериал все-таки стоит: шоу станет отличным входом в завораживающий и сказочный мир Горшка и Князя, а некоторые песни наверняка войдут в ваш плейлист.

«Кибердеревня» (12+)

Жанр: фантастика, комедия

Оценка на «Кинопоиске»: 8,2

В ноябре 2020 года выпускник ВГИКа Сергей Васильев снял короткое видео, в котором российский фермер будущего рассказывает о своих марсианских буднях. Вирусный ролик собрал больше 14 миллионов просмотров, а фермер Николай стал появляться во все новых короткометражках. В антураже российской кибердеревни праздновали Новый год, ставили прививки от коронавируса и даже ездили на плацкарте между планетами вместе с BadComedian’ом. И вот в 2023 году фермер Николай «дорос» до собственного сериала на «Кинопоиске».

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Видео: Кинопоиск Премьеры / YouTube.com

События сериала происходят в 2100 году. Кибердеревню Николая хочет уничтожить руководитель огромной корпорации Барагозин, чтобы на ее месте построить завод. Прилетев на Марс, чтобы попытаться договориться с хозяином фермы, бизнесмен случайно оказывается в теле робота. Николай соглашается помочь Барагозину вернуть тело, если он оставит деревню в покое. С этого момента начинается безумное приключение героев.

Сериал наполнен юмором, отсылками на другие фильмы и злободневной сатирой, а сюжет не дает заскучать — за одну 25-минутную серию герои могут оказаться сразу на нескольких уникальных планетах со своим проработанным колоритом.

«Цикады» (18+)

Жанр: драма

Оценка на «Кинопоиске»: 7,6

Вечеринка школьников заканчивается трагедией: один из учеников достает из сейфа винтовку и открывает огонь. Теперь родителям, следователю и, главное, зрителям, предстоит узнать ответ на главный вопрос — кто стал жертвой и кто открыл огонь.

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Видео: Кинопоиск Премьеры / YouTube.com

Начиная сериал с трагедии, создатели постепенно знакомят нас с каждым из героев — подростки влюбляются, заводят друзей, совершают ошибки, а зритель постепенно собирает пазл происходящего. По своему духу сериал напоминает британское культовое шоу «Молокососы», но в российских реалиях.

«Цикады» умело показывают жизнь и ранимость подростков — не зря за режиссерским креслом оказался многодетный отец Евгений Стычкин. Кстати, он же снял один из лучших сериалов прошлого года — «Нулевой пациент».

«Слово пацана» (18+)

Жанр: драма, криминал

Оценка на «Кинопоиске»: 8,7

Вряд ли кто-то не слышал про «Слово пацана» — криминальная драма от Жоры Крыжовникова про уличные банды Казани стала самым обсуждаемым сериалом 2024 года, породив несколько скандалов и возглавив российские рейтинги.

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Видео: START / YouTube.com

В центре сюжета — 14-летний Андрей, воспитанный в интеллигентной семье. Чтобы защитить себя и справиться с постоянным давлением от уличных банд, главный герой начинает дружить с Маратом, который становится проводником Андрея в преступный мир.

Жестокая и бескомпромиссная история группировки «Универсам» не оставит равнодушным ни одного зрителя, вне зависимости от того, столкнулись ли они с уличным криминалом или нет. А всем тем, кто считает, что сериал романтизирует уличное насилие, стоит посмотреть хотя бы несколько серий. Чтобы увидеть, какую цену заплатили герои за свою криминальную жизнь.

«Антология русского хоррора: Красный состав» (18+)

Жанр: мультфильм, ужасы

Оценка на «Кинопоиске»: 7,3

В хоррор-антологию «Красный состав» входят шесть страшных историй, каждая из которых основана на произведениях русской литературы: от признанных классиков до современных писателей. Сериал прозвали русским аналогом «Любовь. Смерть. Роботы» — как и в нем, мы увидим несколько работ от разных режиссеров и авторов, отличающихся и по стилю, и по настроению.

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Видео: Wink / YouTube.com

«Антология русского хоррора» — один из немногих примеров успешной экранизации отечественных страшных произведений. Необычный взгляд на классические произведения также не оставят никого равнодушными: чего стоят хотя бы «Лесной царь» Жуковского в стиле киберпанка или «Гробовщик» Пушкина с ироничным рассказчиком и сломом четвертой стены.

Взято Источник

02.01.2024