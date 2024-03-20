«Муж был рядом почти на всех родах»: на Алтае супруги, воспитывающие 15 детей, получат высокую госнаграду

Семью из Алтайского края наградят орденом «Родительская слава»

Сейчас в семье 8 девочек и 7 сыновей

Многодетная семья из Немецкого национального района удостоена ордена «Родительская слава». За годы совместной жизни пара воспитала 15 детей! Валентина и Яков Фризены живут бок о бок уже почти 20 лет. Однако, знакома пара гораздо дольше: еще детьми они периодически пересекались на отдыхе в детском лагере, а будущая свекровь даже преподавала Валентине Николаевне швейное дело в колледже.

Расстояние не помеха

Но в юности роман между молодыми людьми не сложился. Проявлять знаки внимания будущий супруг стал уже в зрелом возрасте, когда Валентина Николаевна оказалась за тысячи километров от родного края.

– Я жила в Ханты-Мансийске, но все равно приезжала на Алтай к родным. Бывало, что мы с ним встречались, но близко не общались. А потом, когда встретились в очередной раз, он принял решение, что хочет, чтобы я стала его женой, – рассказывает Валентина Николаевна.

В январе 2005 года пара сыграла свадьбу, а уже в конце года у них появилась первая девочка. По словам Валентины Фризен, то, что детей в семье будет много, они с супругом знали с самого начала. Отчасти сказался и пример их родителей: у Валентины Николаевны 5 братьев и сестер, а муж – старший из 10 детей. Поэтому расширять свою родословную молодожены решили, пока позволяет здоровье.

– После 14 ребенка все врачи в перинатальном центре «ДАР» говорили мне: «Приходите еще». И когда приехали домой, наш терапевт пришла, осмотрела, послушала, сказала: «Тебе можно еще рожать, приходи с 15-м», и мы пришли, – смеётся Валентина Фризен.

Сейчас в семье 8 девочек и 7 сыновей. Мальчики, по словам Валентины Николаевны, в шутку подговаривают ее на новую беременность, чтобы представителей всех полов у них было поровну.

Что касается самих родов, то в большинстве случаев муж сопровождал супругу вплоть до родильного зала. Исключения делали только в случаях кесарева сечения, один раз во время пандемии и еще раз глава семейства во время процесса сам был на операции. По словам Валентины Николаевны, присутствие мужа в эти минуты вселяло в нее уверенность и чувство защищенности.

Поднимать детей супругам приходилось своими силами

Главное – сохранять спокойствие

Поднимать детей супругам приходилось своими силами., Валентина Николаевна шьет одежду на заказ, а ее муж работает сантехником. Острой нехватки в деньгах семья никогда не испытывала, но сейчас с появлением большого количества пособий обеспечивать детей необходимым стало заметно проще.

Вопросом воспитания детей Фризены занимаются всей семьей. По словам Валентины Николаевны, в этом случае число ребят даже сыграло им на руку

– Мне кажется, в многодетных семьях легче воспитывать ребенка, чем в маленькой семье. Они учатся друг друга понимать, уступать друг другу. Когда они играют, то старшие знают, что если малыш подполз и хочет взять игрушку, то они всегда ему уступят, чтобы он не плакал, – говорит Валентина Фризен.

Впрочем, без ссор в семье тоже не обходится. И если многие родители не знают, как уладить конфликт двух детей, то что делать, когда ссорятся сразу четверо или пятеро?

– Я считаю, главное, чтобы я в этот момент была спокойной, чтобы могла объяснить, когда кто-то сделал что-то не так. Говорю детям, что если ты провинился, если ты сделал что-то плохое, ты должен признать ошибку, попросить прощения, обняться и можно дальше играть. Если кто-то не хочет успокаиваться, говоришь ему, мол, пойдем со мной посидим, чем-нибудь другим пока позанимаемся, – рассказывает Валентина Николаевна.

Залогом крепкой семьи супруги Фризен считают взаимопонимание. Если муж и жена доверяют друг другу и умеют прислушиваться к мнению своей второй половины, то провести семейную лодку через любой шторм – не проблема.

18 марта супруги узнали, что их заслуги были отмечены на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении им ордена «Родительская слава». Он дает право на различные льготы и единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Получать награду пара будет лично из рук главы государства или его полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Дата торжественной церемонии пока неизвестна.

Также ордена была удостоена семья Людмилы и Сергея Швецовых из Локтевского района. Пара воспитывает 11 детей. А медалью ордена «Родительская слава» наградят Юлию и Валерия Шушаковых из Бийска. В семье растут уже пятеро ребят.

Президент России присвоил жительнице Алтайского края Елене Китаевой звание «Мать-героиня» (Подробнее)

Взято отсюда

20.03.2024