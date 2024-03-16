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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в алтайском селе

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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в алтайском селе

Фото: МЧС Республики Алтай

Сотрудники МЧС отметили, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. При наличии оборудования трагических последствий можно было избежать

Серьезный пожар произошел рано утром 16 марта в селе Чемал Чемальского района Республики Алтай, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

Возгорание произошло в двухэтажном доме по улице Энтузиастов. На пожаре погиб мужчина.

Огонь ликвидировали на площади 80 “квадратов”.

На месте работали восемь огнеборцев и две единицы техники, а также два человека от добровольной пожарной дружины.

Ранее сообщалось , что в Барнауле произошел пожар на первом этаже автовокзала.

Взято отсюда.

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