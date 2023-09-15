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Мужчина выжил после рукопашной схватки с медведем, но лишился челюсти

ГОРНЯК2201 mins

Медведь Фото: unsplash.com

Позже выживший мужчина пошутит, что напавший на него медведь подарил ему самый отвратительный французский поцелуй в жизни

В США 61-летний директор фирмы по прокату квадроциклов выжил после схватки с агрессивным медведем, сообщает vse42 со ссылкой на New York Times.

Мужчина помогал своим клиентам во время охоты в национальном парке, когда на него напал огромный зверь. По словам дочери пострадавшего, это произошло, когда бизнесмен заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы отпугнуть его.

Однако пистолет мужчины дал осечку, а спрей для отпугивания медведей остался в рюкзаке, и американцу не осталось ничего, кроме как сразиться с гризли в рукопашную. Он успел ударить животное кулаком, когда тот повалил его на землю и начал рвать.

Животное вцепилось в лицо пострадавшего и оторвало его нижнюю челюсть. Кроме того, дикий зверь прокусил руки и ноги мужчины, а также оставил большую царапину на его правой груди.

Разъяренное животное удалось спугнуть охотникам. Пострадавшего на спасательном вертолете оперативно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее под Новосибирском медведь вышел в село и бродил по улицам. Животное заметили в начале сентября на территории военной части около станции Безменово.

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