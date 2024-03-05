Мужчина зарезал бывшую сожительницу на дне рождения в Рубцовском районе

Возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Катунь 24

2 марта 41-летний житель Рубцовска вместе с 44-летней бывшей сожительницей были на дне рождения общей знакомой в поселке Рубцовского района.

Ночью между бывшими возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и ударил им в грудь женщины. От полученных увечий женщина скончалась на месте.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении сожительницы. Уголовное дело будет направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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