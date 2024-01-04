Мультимедийный ледяной дворец появился на Алтае

Он открылся на курорте Сбера «Манжерок». Это уникальное сооружение изо льда, оживающее с наступлением сумерек благодаря световому шоу. Для создания зимней сказки впервые применили технологию мультимедийного проецирования.

Источник фото: Катунь 24

Магия ледяного дворца на курорте Сбера «Манжерок» завораживает. Лед скорее похож на драгоценный камень, переливающийся в сказочном сиянии. А каждые полчаса оживает центральная башня, окруженная 5-метровыми ледяными стенами. Это начинается световое шоу. Изображение проецируется прямо на ледяные блоки, и подобную технологию ранее при строительстве снежных городков не применяли.

«Ранее никто не реализовывал именно мультимедийные проекции на ледовую поверхность. Мы в июле проводили тесты. У нас был лед, у нас были проекции, мы смотрели, что работает, что не работает. И вот выявили лучшие работающие варианты, и все они воплотились здесь и сейчас», — говорит проектный менеджер «Снежного города» Арина Турова.

Высота башни изо льда кажется невероятной — 14 метров. Выше пятиэтажного дома. Площадь ледяного дворца — 1745 квадратных метров. И это только часть сказочного города.

«Город по своим масштабам действительно уникальный. Он раскинулся на 60000 квадратных метров. Здесь действительно можно отдохнуть, посмотреть уникальные красоты этого замечательного края. И увидеть уникальную работу — шедевры изо льда», — сказал заместитель председателя правления «Сбербанка» России Станислав Кузнецов.

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Из-за теплого декабря ледяные блоки для строительства вырезали на отдаленных чистейших озерах Кош-Агачского района. Всего использовано 2200 кубических метров льда. Это больше объёма олимпийского бассейна!

«Шикарно. очень понравился курорт. Я много где была, и в Швейцарии, и в Италии в Альпах. Это большой прорыв. Супер вообще. Ощущение какой-то магии. Силы природы», — делится впечатлениями посетительница курорта Юлия Семенихина.

Посещение городка бесплатное. Ледяные конструкции надежны и должны простоять до весны, привлекая гостей горнолыжного курорта Сбера «Манжерок». Кстати, в нынешнем сезоне «Манжерок» ожидает принять примерно на четверть больше посетителей, чем год назад — более 160 000 человек. Протяженность горнолыжных трасс увеличилась. Их уже 30 километров. Начинают работать и два катка. На Бирюзовом озере и на территории снежного городка.

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Взято отсюда.

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