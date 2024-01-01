Мультимедийный «Снежный городок» появился на курорте «Манжерок»

Площадь городка 1 745 квадратных метров.

Это первый пример использования мультимедийных проекций на ледяные сооружения, рассказала Арина Турова — проектный менеджер «Снежного города». Площадь городка 1 745 квадратных метров.

Доминанта комплекса — 14-метровая башня, окруженная 5-метровыми ледяными стенами, оживающими благодаря световому шоу. Оно проходит в вечернее время каждые полчаса.

Снежный город построили всего за две недели. На возведение ушло более 2200 м³ льда, это около 4 400 ледовых плит. Их добывали в высокогорных озерах отдаленного Кош-Агачского района, сообщил генеральный директора курорта Владимир Щербинин.

На территории Снежного города будут работать два катка: один вокруг дворца, второй на Бирюзовом озере. Общая площадь составит 9 000 кв. м. Также будет доступен прокат коньков.

Ежедневно гостей ждет зажигательная шоу-программа с играми и мастер-классами. На территории также будут работать фотозоны и анимационные активности.

В этом сезоне курорт «Манжерок» рассчитывает принять более 160 тысяч гостей.

Взято отсюда.

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