Мурашко рассказал, что у России есть ресурсы для выпуска собственных лекарств

Министр здравоохранения РФ рассказал о планах России по импортозамещению лекарств

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы заместить импортные лекарства и медоборудование отечественными аналогами, сообщает “Газета.ру”.

По словам Мурашко, сейчас в России активизировалось производство собственных медпрепаратов, открылись новые фармацевтические производства. Также создана система мониторинга для ускоренного вывода лекарств на рынок.

“Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать”, – отметил министр.

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