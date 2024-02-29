Мыши с громким писком сбегут с участка: гуманный способ прогнать грызунов

|

28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Мыши могут стать серьезной проблемой для садоводов и владельцев частных домов, поэтому необходимо использовать эффективные методы борьбы с грызунами. Как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на «Белновости».

Если вы сторонник гуманных способов, то просто посадите несколько видов многолетних растений, которые будут отпугивать мышей, пытающихся поселиться на участке, своим резким запахом.

Бузина

Это растение часто высаживают рядом с помещениями, где хранится урожай. Оно источает специфический аромат, который не выносят грызуны-вредители.

Полынь

Если она растет на вашей даче, то мыши точно не приблизятся к участку. Тем садоводам, кто считает полынь сорняком, можно рассмотреть посадку декоративных сортов.

Ромашка аптечная

Полезное лекарственное растение. Оно не только разнообразит ландшафт участка, но и поможет защитить его от мышей – они не любят аромат ромашки.

Фото: freepik.com

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22