Мыть посуду нужно правильно: мало того, что сэкономите, так еще – окажетесь в восторге

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие хозяйки придерживаются мнения, что чем выше температура воды, тем лучше будет результат. Логически это кажется вполне обоснованным – прохладная вода, казалось бы, не сможет справиться с жиром и остатками пищи. Однако научные исследования показывают, что вода с температурой от 26 до 57 градусов способна справиться с любыми загрязнениями. Это замечательная новость, ведь такая невысокая температура не заставляет нас надевать толстые перчатки.

Одним из ключевых факторов, благодаря которым низкая температура оказывается достаточной, являются современные средства для мытья посуды. Они были усовершенствованы до такой степени, что справляются даже с холодной водой. Это возможно и благодаря жесткому ворсу на губках для мытья посуды, который прекрасно удаляет остатки пищи.

Однако, помимо выбора температуры воды, есть и другие способы сделать процесс мытья посуды качественнее. К примеру, сушка посуды после мытья может убить еще 90% оставшихся бактерий. Для этой цели можно использовать бумажные полотенца, что не только гигиенично, но и более быстро по сравнению с естественной сушкой. Также важно помнить о чистоте раковины, поскольку вся грязь с посуды оседает и накапливается именно там. Рекомендуется мыть раковину после каждого мытья посуды с использованием губки и средства для мытья посуды. По материалам портала Сибкрай.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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