реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Мыть посуду нужно правильно: мало того, что сэкономите, так еще – окажетесь в восторге

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие хозяйки придерживаются мнения, что чем выше температура воды, тем лучше будет результат. Логически это кажется вполне обоснованным – прохладная вода, казалось бы, не сможет справиться с жиром и остатками пищи. Однако научные исследования показывают, что вода с температурой от 26 до 57 градусов способна справиться с любыми загрязнениями. Это замечательная новость, ведь такая невысокая температура не заставляет нас надевать толстые перчатки.

Одним из ключевых факторов, благодаря которым низкая температура оказывается достаточной, являются современные средства для мытья посуды. Они были усовершенствованы до такой степени, что справляются даже с холодной водой. Это возможно и благодаря жесткому ворсу на губках для мытья посуды, который прекрасно удаляет остатки пищи.

Однако, помимо выбора температуры воды, есть и другие способы сделать процесс мытья посуды качественнее. К примеру, сушка посуды после мытья может убить еще 90% оставшихся бактерий. Для этой цели можно использовать бумажные полотенца, что не только гигиенично, но и более быстро по сравнению с естественной сушкой. Также важно помнить о чистоте раковины, поскольку вся грязь с посуды оседает и накапливается именно там. Рекомендуется мыть раковину после каждого мытья посуды с использованием губки и средства для мытья посуды. По материалам портала Сибкрай.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Памяти Александра Ширвиндта. Историческое интервью алтайским журналистам публикует altapress.ru

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Любимый, народный, обаятельный…

Неоппозиционность и имиджевый проигрыш. Политолог оценил явку и распределение голосов в Алтайском крае

Неоппозиционность и имиджевый проигрыш. Политолог оценил явку и распределение…

Ярослава Шашкова, доктор политических наук и профессор кафедры философии и…

Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня,…

Пожар произошел в барнаульском ресторане быстрого питания

Пожар произошел в барнаульском ресторане быстрого питания

Накануне ночью загорелось здание заведения “Тандыр №1”, сообщает “Инцидент Барнаул”.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp