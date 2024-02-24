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Музей артиллерии Санкт-Петербурга представит в Барнауле выставку оружия из зоны СВО

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Музей артиллерии Санкт-Петербурга представит в Барнауле выставку оружия из зоны СВО

29 февраля в Барнауле откроется выставка «Время выбрало нас» из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи Министерства обороны из Санкт-Петербурга.

На открытие выставки будет присутствовать научный сотрудник Санкт-Петербургского музея, который участвовал в сборе экспонатов, совершая рабочие поездки на территорию ЛНР.

Жителям Алтайского края представится уникальная возможность увидеть подлинные предметы, привезенные с зоны боевых действий. На выставке будут представлены как образцы вооружения российской армии, так и поставляемые на Украину из Швеции, США и др.

Особое место в экспозиции займет защитное обмундирование российских бойцов.Также здесь можно будет увидеть предметы, помогающие вести боевые действия с помощью БПЛА и средств борьбы с ними.

Эмоциональным акцентом станет работа известного алтайского художника Александра Емельянова «Прощание славянки», а также фотографии, сделанные на территории поведения СВО, сообщает пресс-служба выставки.

Выставка «Время выбрало нас» откроется в 14.00 29 февраля и будет работать до 17 ноября.

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Взято отсюда.

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