Наталья Васильева Фото: "Толк"

Народные традиции – давнее увлечение общественницы. Этими знаниями она делится на праздниках, которые сама же и организует

17 марта в барнаульском парке “Юбилейный” проведут Масленицу с конкурсом блинов и сжиганием трехметрового чучела. Организацией таких массовых праздников регулярно занимается местная общественная группа, с одной из активисток которой – Натальей Васильевой – накануне Женского дня 8 Марта познакомилась съемочная группа “Толка”.

“Мы в наш парк “Юбилейный” идем, как тогда в пионерское лето, парк всегда в нашем сердце живет, он как вешнее солнце на свете”, – читает стихи активистка.

Автор стихов про парк “Юбилейный” – жительница Барнаула, общественница и просто удивительная женщина Наталья Васильева. На носу – Масленица, и пока одни возрождают парк благоустройством, она – вдыхает жизнь.

“Мы пригласили в прошлом году и будем в этом году приглашать дендрарий. Боже, это же можно сделать второй дендрарий”, – рассказывает общественница.

Наталья – музыкант, историк, гид-экскурсовод, учится стрелять из лука, а также расписывает платья: и через все занятия она проносит народные мотивы. В доме женщины также много интересных вещей: стол в виде змеи, люстры с павлинами и подносы ручной работы.

“Мебель вся сделана руками моего мужа Петра Петровича, вот его место. Мужское место. Он всегда утром там сидит, пьет чай. Я сижу напротив. И мы иногда, например, беседуем. Нам очень обоим нравится литература”, – поделилась Наталья Васильева.

В частности поэзия – супруги регулярно проводят литературные вечера, собирая по 15 человек. А еще Наталья обязательно выделяет время на поездки: Тобольск, Казань, Томск, Ямал, Санкт-Петербург – неполный список городов, где она побывала.

“Я просто поражаюсь ее вот этой всей энергии, говорю: Наташ, ты куда опять? У нее пыл такой, такой зуд общественный. Она бывало уезжала куда-нибудь, даже поехала в Питер, погостить там, на 40 дней. Знаете, я в один год посчитал, ее не было дома где-то дней 120 с чем-то”, – отметил муж Натальи Петр Чудов.

В планах у активистки поездка на зимний Байкал на ледовый фестиваль, а в мечтах – всемирное мероприятие под названием “Игры кочевников”. Причем не просто его посещение, но и участие, а возможно, и создание аналога в Барнауле.

Взято отсюда