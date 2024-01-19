Музыканты 35-ой ракетной Краснознамённой дивизии из ЗАТО Сибирский отметили День военного оркестра

Артисты дали концерт в Барнаульском юридическом институте и рассказали о своей необычной службе.

Репертуар военного оркестра достаточно широк, как и умения: в любой момент музыканты готовы отложить инструменты и встать в общий строй защитников страны. Самый главный в творческом коллективе – дирижёр. Он ещё и самый старший по званию. Оркестром 35-ой ракетной Краснознаменной дивизии руководит старший лейтенант Максим Романов. Военно-оркестровая служба в российской армии насчитывает больше 300 лет. И это не про «умирать, так с песней», как может кому-то показаться: на передовой артисты в наше время почти не находятся, но мелодии оркестра сопровождают самые разные воинские ритуалы – например, строевые смотры и вечерние поверки. Военные дирижёры, как правило, и сами являются композиторами: Максим Романов посвятил не одно произведение родным ракетным войскам, написал композицию в память о военнослужащих Байконура, погибших при испытаниях в 60-х годах. Что до оркестрового «арсенала», то в нём – разные духовые, медные и ударные инструменты. Репетируют артисты минимум три часа в день, а в остальное время несут обычную службу: занимаются огневой, строевой подготовкой, могут охранять пусковые установки. И если завтра война – тоже готовы встать на защиту страны.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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