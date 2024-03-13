Н.М. Харитонов прибыл в Волгоград

Во вторник, 12 марта, член Президиума ЦК КПРФ, кандидат на должность президента Николай Михайлович Харитонов прибыл в город-герой Волгоград.

Вместе с ним в составе делегации КПРФ прибыли: Юрий Вячеславович Афонин, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ; Казбек Куцукович Тайсаев, член Президиума ЦК КПРФ, Секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ; Виктор Иванович Соболев, Председатель Общероссийского движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», член ЦК КПРФ, депутат ГД ФС РФ; Владимир Павлович Исаков, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, депутат ГД ФС РФ. В аэропорту Волгограда кандидата встретили представители Волгоградского, Астраханского, Саратовского, Ростовского и Калмыцкого региональных отделений Компартии, а также казачий ансамбль «Лазоревый цветок». «Не приехать в Волгоград просто не мог!, – отметил Николай Харитонов. – В годы Великой Отечественной войны здесь решалась судьба нашей страны, судьба Советского Союза, советского народа. Без малого 20 дивизий бились на этой земле с врагом и переломили хребет фашистскому зверю. Во время наших поездок по стране, на встречах с избирателями многие справедливо спрашивают, почему городу до сих пор не вернули название Сталинград. Если местные власти стесняются, можно решить этот вопрос через всенародный референдум! В условиях специальной военной операции мы должны всей Европе и США напомнить про этот великий подвиг советской армии. Само славное имя Сталинград ведет в бой! Уверен, что возвращение городу его героического названия вдохновит наших бойцов и офицеров, и победа будет за нами!». Завтра Николай Харитонов посетит Волгоградский обком, возложит цветы к памятникам В.И. Ленину, И.В. Сталину, Г.К. Жукову, А.В. Василевскому. Кандидат в Президенты от КПРФ побывает в музее-панораме «Сталинградская битва» и на Мамаевом кургане. Также Николай Харитонов проведет встречу с избирателями и партактивом. Во встрече примут участие более 400 человек.

Взято отсюда.

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